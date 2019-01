Amsterdam Schiphol partiellement évacué après une alerte à la bombe

Sur une photo diffusée par la télévision néerlandaise AT5, on peut voir un individu plaqué au sol par la police militaire. Toujours selon ce média, un dispositif de secours important a été déployé, comprenant des véhicules de pompiers et des ambulances. L'individu avait déclaré être porteur d'un engin explosif.



L’incident aura duré une demi-heure au total. La situation est à présent sous contrôle et le hall des départs est à nouveau accessible, a confirmé la police néerlandaise.