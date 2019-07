Angleterre : Un hôtel Indigo ouvre ses portes à Chester

C’est dans le centre-ville de Chester, dans l’ouest de l’Angleterre et à proximité du Pays de Galles, que s’ouvre un nouvel hôtel de la marque Indigo. Le nouvel établissement compte 75 chambres, dont les couleurs et la décoration s’inspirent essentiellement du caractère local. L'hôtel dispose également d'un restaurant proposant une cuisine haut de gamme.



Karan Khanna, directeur général d’IHG (groupe propriétaire d’Indigo) en Irlande et au Royaume-Uni, estime que la ville de Chester "convient parfaitement à l’ouverture d’un hôtel Indigo, étant l’une des plus belles villes d’Europe". Peuplée de 80 000 habitants, la ville de Chester est desservie par une ligne de train qui la relie à Londres en 2 heures. La ville est aussi desservie par l'autoroute M53 et est également proche de Liverpool et de Manchester (et de leurs aéroports).