Anne-Marie Couderc assure l'intérim à la tête d'Air France

Ancienne ministre du gouvernement Juppé entre 1995 et 1997 (chargée de l'emploi), ancienne dirigeante du groupe Hachette et de Presstalis (2010-2017), Anne-Marie Couderc est une spécialiste de la négociation. Administratrice indépendante au sein du Conseil d'Air France, âgée de 68 ans, elle va assurer la succession par intérim de Jean-Marc Janaillac à la tête d'Air France-KLM. Un intérim qui pourrait durer plusieurs mois, selon certaines sources, un cabinet de chasseur de tête étant chargé de soumettre une liste de candidats potentiels au comité des nominations d'Air France KLM.La gestion opérationnelle des compagnies est logiquement assurée par les DG en poste des deux compagnies, Franck Terner pour Air France et Pieter Elbers pour KLM. Frédéric Gagey reste à son poste de directeur financier.