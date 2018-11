Annulations de vols et retards en Australie à cause de vents violents

A Sydney les vents de plus de 90 km/h ont entraîné la fermeture de deux des trois pistes et des milliers de personnes sont bloquées à l'aéroport.

Qantas et Virgin Australia ont fait état de retards importants et de perturbations susceptibles de durer toute la journée.



" Les terminaux nationaux et internationaux connaissent des retards de vols. Veuillez contacter votre compagnie aérienne pour plus d'informations ", a tweeté l'aéroport au début de la journée de vendredi.



L'aéroport de Melbourne est également touché. Le nombre de vols a été réduit, toutes les compagnies aériennes sont concernées, à l'arrivée comme au départ.