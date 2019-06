Appart'City inaugure un appart-hôtel à Montpellier

Appart’City Confort Montpellier Gare Saint-Roch a réouvert ses portes dans la préfecture héraultaise. Cet appart-hôtel, classé 3 étoiles, a été entièrement rénové dans le cadre "d’une stratégie de montée en gamme pour être au plus près des attentes de ses clients en termes de service et de qualité des infrastructures" précise le groupe. Avec cette réouverture dans le quartier de la gare Saint-Roch, ce sont désormais 4 établissements d’Appart’City qui accueillent les voyageurs dans la ville, avec les Appart’City Confort Montpellier Millénaire et Confort Montpellier Ovalie I et II.







Cet appart-hôtel dispose de 147 studios et appartements, pouvant chacun accueillir jusqu’à 6 personnes. La réception est elle ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L’appart-hôtel est également équipé d’une bagagerie et d’un salon d’attente "propice aux réunions de travail".