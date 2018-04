Appel d'offres: existe-t-il une méthode infaillible pour exprimer son besoin ?

Mais parlons tout d’abord du marché qui est en pleine évolution et qui condamne les différents acteurs à faire des choix disruptifs. La crainte majeure des travel managers et des acheteurs est de prendre la mauvaise décision au mauvais moment. De fait, bâtir un appel d’offres n’est pas une tâche aisée. Quant à utiliser un document vieux de cinq ou dix ans, c’est s’engager sur une voie sans issue souvent négative voir désastreuse.



Terminés les questionnaires à rallonge qui mettent les fournisseurs sous pression inutile et qui, de surcroît, sont impossibles à analyser par les acheteurs tant les paramètres sont nombreux. Préférez plutôt l’approche modulaire découlant d’une adaptation des programmes de fabrication des équipements utilisés dans les entreprises innovantes.



Cette méthode que je vous présente aujourd’hui est basée sur l’utilisation du QFD (Développement des Fonctions Qualités) dont le principe remonte à la fin des années 1960. Le QFD a été développé par Yoji Akao qui a combiné ses recherches en assurance qualité et en ingénierie. Cette méthode permet de définir des modules ayant des fonctions précises et surtout les interfaces permettant à ces modules de dialoguer et de fonctionner entre eux. Mieux, si elle est bien conduite, elle permet de réduire le temps de cycle des étapes d’implémentation de 30 à 50%.



Concrètement, une matrice QFD (voir exemple ci-dessous) est un outil d’aide à la décision dans la conception de produits ou de services. Elle permet de représenter les caractéristiques et paramètres critiques pour le client (attentes, besoin du marché, désirs des futurs utilisateurs) et de les croiser avec les impératifs techniques.



Pour réaliser votre matrice, travaillez de la façon suivante :

1. Placez en verticale la liste des attentes des clients (les «quoi») dans la matrice.

3 sources permettent de remplir cette matrice :

• L’expression des besoins recueillies lors d’enquêtes de satisfaction ou lors d’opération de benchmarking.

• La veille technico-commerciale (presse, livre blancs, salons, fournisseurs…)

• Votre politique voyage



2. Attribuez une pondération en fonction de l’importance de cette attente dans votre plan d’action.



3. Placez en ligne horizontale la liste des solutions technico-commerciales envisagées, les spécifications du service (les «comment»).



4. Aux croisements quoi / comment, indiquez la relation entre les attentes et les solutions. Est-ce que la solution répond fortement, modérément, faiblement ou pas du tout à l’attente ?