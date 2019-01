Apple est le plus gros client Corporate d'United Airlines

Les dépenses d'Apple chez United n'ont plus de secret pour le secteur du voyage d'affaires. Des bannières détaillant le Top des clients corporate de la compagnie aérienne américaine ont été prises en photo et publiées sur Twitter. On apprend ainsi que la marque à la pomme verse 150 millions de dollars par an au transporteur.



La liaison la plus utilisée par les employés d'Apple est San Francisco – Shanghai Pudong. En moyenne, ils occupent 50 sièges Business par jour sur cet axe. La ligne représente ainsi 25% des dépenses de la société de la Silicon Valley.



Par ailleurs, les destinations les plus prisées d'Apple au départ de San Francisco - après Shanghai - sont Hong Kong (HKG), Taipei (TPE), Londres (LHR), Séoul (ICN), Singapour (SIN), Munich (MUC), Tokyo (HND), Beijing (PEK) puis Tel Aviv (TLV).



D'autres budgets corporate révélés

La marque à la pomme n'est pas la seule victime de cette indiscrétion. L'affiche indique également que Facebook, Roche et Google dépensent plus de 34 millions de dollars en billets d'avion chez United. Deloitte, Cisco, PwC ou encore Oracle font pour leur part des chèques compris entre 12 et 17 millions de dollars tous les ans.



United a réagi après la divulgation de ces informations dans un communiqué. "Ces données ont été fournies aux employés d'United comme un élément d'un projet pilote limité se concentrant sur San Francisco, qui montre l'importance de nos relations corporate. Elles n'étaient pas destinées à être partagées publiquement" , explique la compagnie.



Sur le matériel, depuis mis au placard, on peut, en effet, lire en petits caractères qu'il s'agit d' "informations confidentielles à ne pas partager en dehors d'United" . La consigne n'a pas été suivie. Au grand dam d'Apple sûrement... qui peut toutefois sûrement espérer désormais une ristourne sur ses prochains vols.