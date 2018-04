Apple présente l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus en édition RED

Tous les achats RED aident à fournir des services de dépistage, de conseil et de traitement à des dizaines de millions de personnes vivant avec le Sida. L’argent récolté va directement aux subventions du Fonds mondial de lutte contre le SIDA. Depuis son partenariat avec RED en 2006, Apple a fait don de plus de 160 millions de dollars au Fonds mondial.



Greg Joswiak, vice-président du marketing produit d'Apple, veut faire de cette nouvelle série, le fer de lance de la solidarité face au Sida : " Cette édition spéciale offre également aux clients l'opportunité d'avoir un impact dans la lutte contre la propagation du VIH et du Sida. iPhone 8 et iPhone 8 Plus améliorent tout ce que nous aimons sur l’iPhone, comme les écrans Retina HD ou la puce A11 Bionic ". Côté prix, ils seront proposés dans la même gamme que les modèles traditionnels (à partir de 700 € pour le 64 Go).



Apple a également introduit un nouveau RED iPhone X Leather Folio fabriqué à partir de cuir européen spécialement tanné et fini pour un look et une sensation de luxe. L'édition spéciale RED iPhone sera disponible dès ce vendredi 13 avril en France.