Apple va lancer des AirPods, réducteurs de bruit

Les AirPods ont radicalement changé la façon d’utiliser des écouteurs. Sans fil, ils s’allument et se connectent à l'iPhone, l'Apple Watch ou l'iPad et le son se déclenche automatiquement dès qu’on les place à l’oreille, se mettant en veille dès qu’on les retire. Les AirPods utilisent des capteurs optiques et un accéléromètre de mouvement pour détecter s’ils se trouvent ou non à l’oreille. Avec une consommation réduite, 5 heures d’écoute sur une même charge, quinze petites minutes suffisent pour obtenir 3 heures d’écoute.



Le nouveau modèle reprend les grandes lignes de la première version mais se dote d'un réducteur de bruit qui analyse l'environnement pour optimiser la restitution sonore. Pratique quand on est au téléphone dans la rue ou à bord d'un 787 particulièrement bruyant. Deux autres innovations pourraient faire leur apparition : une augmentation sensible de la portée des écouteurs et une recharge "sans fil" en dehors de la base d'origine.



Apple qui confirmera l'arrivée de ses écouteurs d'ici septembre 2018 devrait les vendre plus chers que le premier modèle (sans doute 199 €) et annonce une nouvelle gamme d'outils spécifiquement dédiés aux amateurs de musique.