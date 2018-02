Apple vise l’entreprise avec de nouveaux modèles d'iPhone

Comme d’habitude, Apple n’a pas souhaité commenter l’information qui a fuité et précise également que deux autres modèles seraient dans les cartons. Prévus pour l’automne, ces nouveaux équipements - dont l’un serait une version allégée de l’iPhone X - seraient optimisés pour l’utilisation en entreprise avec des fonctionnalités de gestion à distance et des modules sécurisés pour les accès aux serveurs VPN et clouds privés.



Apple reprendrait ainsi un grand nombre des fonctionnalités existantes sur la version X dont la commercialisation a déçu, même si les résultats de la firme à la pomme ont augmenté de 13%. Selon les sites spécialisés, si l’iPhone géant coûtera plus cher que le X, les deux autres modèles bénéficieraient d’un tarif repensé à la baisse pour une reconquête du marché.