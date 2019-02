Après Brexit: pas de visa pour les français

L’Union européenne vient de se prononcer et a accordé une exemption de visa pour les ressortissants britanniques qui se rendent en Europe. Et, normalement, la réciproque doit être assurée.



Ainsi, qu’il y ait un accord ou pas sur les conditions du Brexit, après le 29 mars les Français, comme les autres Européens, devraient pouvoir aller au Royaume-Uni sans visa et pouvoir y rester durant 3 mois maximum.