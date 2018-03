Après les chemises, Westin vous met dans de beaux draps

C’est le vendredi 16 mars dernier, à l’occasion de la Journée International du Sommeil, que ce pyjama douillet 100% recyclé premier en son genre a été distribué à 1500 enfants dans le besoin. A compter du 16 avril 2018, la marque Westin mettra également ce pyjama en vente à sur westinstore.com pour soutenir le programme. Une partie des profits ira à Delivering Good pour continuer à soutenir ses efforts visant à donner à chaque enfant la possibilité de bien dormir.Westin a fait appel à son partenaire Clean the World, et à Divergent Energy, pour développer ce premier système de collecte, de traitement et de recyclage afin de retisser les draps et créer un nouveau matériau qui permettra de fabriquer les pyjamas. En seulement cinq mois, 50 hôtels Westin du monde entier ont soumis environ 14 000 kg de linge de lit à trier, décomposer et retisser en nouveaux matériaux.Conçu dans la palette des couleurs de la marque Westin, zeste de menthe et gris lin, le pyjama représente une illustration fantaisie d’un enfant qui se réveille sur la lune avec un livre. Il sera disponible pour les enfants de 3 à 8 ans.