Après les pilotes, Ryanair s'entend avec les PNC italiens

Trois mois après son entente avec les pilotes italiens , Ryanair est parvenue à un accord avec les PNC transalpins. La low-cost a signé un accord de reconnaissance syndicale avec l'ANPAC et l'ANPAV, qui seront l'organe représentatif du personnel de cabine directement employé par la compagnie en Italie.Cette entente fait suite aux négociations approfondies avec l'ANPAC et l'ANPAV depuis l'annonce par Ryanair, en décembre 2017, de sa volonté de reconnaître les syndicats pour les négociations collectives.Ryanair indique qu'elleLe transporteur irlandais, les syndicats et le conseil d'entreprise Ryanair (Personnel Navigant) tout juste élu vont désormais travailler à la conclusion d'une CLA anticipée pour les équipages de cabine directement employé en Italie.