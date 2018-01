Après quelques turbulences, Hop! veut rassurer ses clients

2018, année de croissance ?

Alors quid de la suite ? "« Nous avons pris une très grande quantité de mesures pour régulariser le trafic ", affirme Hélène Abraham qui évoque l’accélération des recrutements, les affrètements "à chaud", la réorganisation de certains vols pour en assurer une plus grande régularité. Le recrutement est en particulier l’une des clés du redressement, la compagnie ayant souffert du transfert d’un certain nombre de pilotes vers la maison mère, Air France.



" Notre chance c’est que nous avons nos propres simulateurs qui permettent de former des pilotes plus rapidement ", souligne la directrice adjointe qui assure ne pas avoir de problème de recrutement mais un souci de décalage entre le moment où la personne est recrutée et son inscription au planning opérationnel. " Mais nous avons la capacité de trouver les ressources nécessaires pour assurer la jonction ". Et de préciser : " l'aérien est un perpétuel mouvement de cycles ascendants et descendants. Nous savons nous y adapter ".



Côté développement, 2017 a permis à la compagnie de faire voyager un peu plus de 14 millions de passagers dans un contexte d’hyper concurrence renforcée, notamment depuis le lancement de la LGV Ouest. " Cela fait 3 ans qu’on nous demande d’améliorer le remplissage, c’est un vrai challenge que nous avons réussi chaque année ".



Avec la croissance annoncée en 2018, l’année se présente sous de bons auspices : " Les besoins de mobilité accompagnent la reprise, les entreprises doivent aller chercher leurs clients, visiter leurs fournisseurs, signer des contrats, et nous sommes optimistes ", affirme Hélène Abraham. Il est vrai que pour les voyageurs d’affaires, la notion d’efficacité prime souvent sur le prix, ce qui permet à Hop ! Air France de jouer la proximité et de remplir ses lignes transversales vers Lyon comme d’alimenter le hub d’Orly, l’une de ses missions.