Après un mauvais 1er trimestre, un plan de relance pour Jet Airways

Jet Airways a enregistré au 1er trimestre de son exercice (se terminant le 30 juin 2018) une amélioration de 9,4% du nombre de sièges au kilomètre disponibles (ASKMS) et une augmentation de 7,6% du revenu par passager au kilomètre (RPKM), transportant 7,38 millions de passagers soit une augmentation de 4% par rapport au premier trimestre 2018. Le chiffre d'affaires est en hausse de 5,2% sur le trimestre, mais les pertes se creusent : la compagnie a enregistré une perte nette de 1 326 crores INR*, contre un bénéfice net de 58 crores INR* au premier trimestre de l'exercice 2018. Elle explique dans son communiqué que " les facteurs macroéconomiques, entraînés par une augmentation du prix du Brent de carburant de plus de 36%, une roupie dépréciée et la disparité qui en a résulté entre les prix élevés du carburant et les bas tarifs, ont miné la performance de Jet Airways au cours du trimestre ".



Pour relancer le redressement et améliorer ses résultats, la compagnie lance un plan de redressement qui passe notamment par le dégroupage des produits et services en introduisant plusieurs mesures pour accroître ses revenus ancillaires. La compagnie aérienne a récemment lancé JetUpgrade, un outil d’enchères en ligne qui permet aux clients de bénéficier d’un surclassement de la classe Economy vers la Première (classe Affaires) ou la Première Classe. JetUpgrade et d’autres innovations dans divers domaines tels que les bagages, les achats hors taxes en ligne et autres services en vol devraient constituer une base à plusieurs programmes d’amélioration des revenus. Jet Airways s'appuie également sur son programme de fidélisation et de récompenses JetPrivilege, leader du secteur, avec près de 8,5 millions de membres pour de nouvelles innovations.



Au cours du trimestre, la compagnie aérienne a introduit son premier avion B737 MAX dans sa flotte, avec 10 autres appareils attendus au cours de l’année. Jet Airways a également annoncé qu'elle introduira un total de 225 avions B737 MAX à faible consommation de carburant au cours des dix prochaines années, contre 150 prévus initialement, permettant ainsi à la compagnie de remplacer sa flotte et d’étendre son réseau.



En juin, Jet Airways a lancé 3 des 4 nouvelles lignes que la compagnie aérienne a remporté dans le cadre du programme de connectivité régionale (RCS), renforçant ainsi sa connectivité nationale et ajoutant Allahabad à son réseau panindien. Sur le plan international, la compagnie aérienne a annoncé les premiers vols entre Bombay et Manchester au Royaume-Uni, la 21ème ville à être ajoutée à son réseau international. Les 5 vols par semaine commenceront à compter du 5 novembre prochain. Jet Airways a également renforcé la connectivité entre Dhaka et Delhi en lançant un service supplémentaire entre les deux villes.



* Le crore est une unité traditionnelle de numération utilisée en Inde. 1 crore = 10 millions