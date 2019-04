Argentine : une grève nationale prévue fin avril

Mardi 30 avril, le trafic aérien pourrait bien être perturbé en Argentine. Les voyageurs d'affaires sont donc invités à prendre leurs précautions en cas de voyage vers et au départ du pays. Cette grève a pour but de protester contre la politique économique du gouvernement qui a conduit, selon les syndicats, à des pertes d'emplois.



L'association des pilotes argentins, l'APLA, a également annoncé participer au mouvement. Des vols domestiques et internationaux pourraient être impactés.