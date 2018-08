Ariane, un fil à ne pas oublier !

Conseils aux voyageurs

La plateforme Ariane vous permet d'enregistrer gratuitement votre voyage à l'étranger, afin de vous signaler auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en particulier en cas de crise dans le pays de destination.Il suffit de s'inscrire gratuitement sur Ariane en créant un « compte utilisateur », et avant chaque voyage (personnel, touristique ou professionnel), de s'enregistrer en précisant vos lieux de passage, votre numéro de téléphone portable, votre adresse électronique, etc.Cela vous permet :- de recevoir des recommandations de sécurité par courriels si la situation dans votre pays de destination le justifie ;- d'être contacté en cas de crise dans le pays ;- de désigner la personne contact qui pourra également être prévenue en cas de besoin.Cette inscription ne crée cependant aucune obligation d'intervention de la part du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui vous recommande de vérifier avant de partir que vous êtes bien assuré. Il vous engage également à consulter la fiche "" de votre pays de destination, disponible sur diplomatie.gouv.fr , et d'en suivre les recommandations.Pour les séjours de plus de 6 mois, il est conseillé de s'inscrire au Registre des Français hors de France, en ligne sur service-public.fr ou auprès du consulat du pays de séjour.La procédure, conçue en concertation avec la CNIL, offre toutes les garanties de sécurité et de confidentialité des données personnelles. Inutile en effet de prévenir vos concurrents de vos déplacements...