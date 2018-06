Diplômé en commerce et économie à l’ESSCA en 1999, Arnaud Le Masne a rejoint Egencia en 2001. Au sein de l'entreprise, il a dirigé les activités de gestion des ventes et des comptes pan-régionales et assuré des missions de marketing et de conseil. Il a également géré les marchés émergents d’Egencia en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.