AroundMe, un concierge dans la poche

Disponible dans l' AppleStore mais aussi sur Android et windows, AroundMe est un concierge mobile utilisable dans le monde entier. Cette appli est plutôt simple puisqu'il suffit d'indiquer sa recherche pour se voir indiquer la station service, le distributeur de billets, le café ou le restaurant pour un rendez-vous et donc, tout ce qui facilite la vie d'un voyageur d'affaires en déplacement.AroundMe vous montre une liste complète de tous les services dans la catégorie que vous avez indiquée à proximité de l'endroit où vous êtes. Pour chaque élément de la liste, vous pouvez choisir de voir son emplacement sur une carte, de visualiser l'itinéraire depuis l'endroit où vous êtes, d'ajouter les informations à votre liste de contacts ou d'envoyez un courriel avec cette information à un ami.La liste "A proximité" vous permet de trouver sur Wikipedia les points d'intérêt alentour. Rapide, facile et précis, AroundMe deviendra rapidement votre compagnon quotidien.