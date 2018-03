Ascott veut doubler son nombre d'appart en 5 ans

Ascott qui devrait atteindre 80 000 logements cette année, s'est fixé de nouveaux objectifs : 160.000 appartements d'ici 2023 avec un renforcement de la marque à l'international.



Le nouveau CEO du groupe Kevin Goh, explique : "Notre capacité à atteindre 160.000 appartements au cours des cinq prochaines années est bien réelle. Au-delà du développement de nos contrats de gestion, qui représentent actuellement 60% de notre portefeuille, nous chercherons à identifier de nouvelles opportunités d'investissements stratégiques dans des secteurs à fort potentiel, nous permettant d’élargir notre clientèle et de nous doter d’un avantage compétitif majeur. Par ailleurs, nous développerons également notre activité de franchise, tout particulièrement à travers nos marques Citadines et Quest, et continuerons à former des alliances stratégiques avec des sociétés disposant d’un pipeline d’établissements à gérer" .



Il ajoute : "Nos projets couvriront en priorité les villes phares de nos deux plus grands marchés, la Chine et l'Asie du Sud-Est, mais concerneront aussi les marchés européen, australien, japonais, sud-coréen et américain. Le développement de notre réseau mondial nous permettra ainsi de générer des économies d'échelle et d’accroître nos revenus. Afin de positionner Ascott dans le futur et d’améliorer en permanence l’expérience client, nous tirerons partie de l’innovation digitale et de l’évolution des technologies numériques. Une première ouverture en 2018 pour la Chine de sa marque de "coliving" ciblée vers les millénials permettra d’offrir une expérience totalement digitale".



En Europe, la holding a prévu d’ouvrir 2 résidences cette année : Citadines Islington London ainsi qu’une troisième résidence de luxe de la marque The Crest Collection en Europe, La Clef Champs-Élysées Paris. Ainsi Ascott, présent dans 20 villes clés et 7 pays d’Europe, compte renforcer son implantation européenne pour atteindre 10.000 logements en 2020.



Kevin Goh Soon Keat, le nouveau CEO

Kevin Goh Soon Keat est CEO du Groupe The Ascott Limited depuis le 1er janvier 2018. Ingénieur en mécanique, diplômé de l’Université Nationale de Singapour , il a passé 7 années à diverses fonctions au management d’Accenture avant de rejoindre Ascott Chine en 2007 pour travailler pour le fond d’investissement chinois d’Ascott et s’occuper du développement et de la gestion des actifs. Kevin Goh a ensuite été nommé Vice-Président Corporate Services tout en continuant à gérer les actifs de la Chine.



Entre 2013 et 2016, Kevin Goh était Directeur Général d’Ascott pour l’Asie du Nord, responsable des investissements et opérations en Chine, Japon et Corée. Avant d’être nommé CEO du groupe, Kevin Goh assumé le rôle de Chief Operating Officer, couvrant les opérations et les nouvelles opportunités de croissance, notamment la stratégie digitale numérique