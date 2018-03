Assises Nationales du Transport Aérien, grand départ ce 20 mars

Dans son discours de lancement, Elisabeth Borne dressera sans doute un état des lieux avant d’évoquer les attentes des professionnels en matière d’évolution du transport aérien en France. Sans grande surprise, les lignes de blocage sur le sujet sont connues : la place des compagnies du Golfe, les charges et taxes qui pèsent sur le pavillon français sans oublier, dans ce chapitre, le coût d’ADP que l’Etat veut privatiser. Au delà, elle devra regarder loin,vers 2030, pour anticiper les besoins de la France en matière de transport aérien. La Ministre l'a répété, il ne s'agit pas de faire le procès des institutions ou d'Air France, mais de construire un projet solide pour les prochaines décennies.



Au delà, c'est la place même des salariés du domaine qui sera abordée pendant les travaux sans oublier la situation d'un grand nombre d'aéroports de province, peu ou pas rentables mais maintenus sous perfusion financière par les régions ou les CCI locales. Le gouvernement attend des solutions à une partie des questions posées par la Ministre et les professionnels, tout en sachant qu'il sera difficile de répondre positivement à toutes les propositions.



A l’issue de son intervention, une première table ronde abordera les « Défis de l’aérien : regards croisés » - avec Nadine Cattan, directrice de recherche en géographie au CNRS, Marc Ivaldi, directeur d’Études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Serge Pilicer, président-fondateur des entretiens internationaux du tourisme du futur, Philippe Ciais, directeur associé au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, membre du GIEC, Dominique-Jean Chertier, expert social et médiateur. Aucun professionnel de l’aérien… Cherchez l’erreur.



Suivra la présentation des 5 thèmes des Assises par leurs présidents



- Thème 1 - Performance Économique - Co-présidents : Anne-Laure Cattelot, députée du Nord et Vincent Capo-Canellas, sénateur de la Seine-Saint-Denis



- Thème 2 - Performance au service des territoires - Métropole : Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, Outre-mer : Serge Letchimy, député de la Martinique



- Thème 3 - Performance environnementale - Co-présidents : Gilles Boeuf, professeur à Sorbonne Université et Lionel Guérin, président de Hop ! Biodiversité



- Thème 4 - Performance et innovation au service des passagers - Jean-Baptiste Djebbari, député de la Haute-Vienne



- Thème 5 - Performance sociale - Dominique-Jean Chertier, expert social et médiateur