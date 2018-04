Assises nationales du Transport aérien : un Conseil pour la Cybersécurité du Transport Aérien

Depuis quelques années, la gestion du risque “cyber” est un processus majeur de la sécurité. C’est pour être actif dans ces domaines sensibles que le gouvernement a installé le 12 avril dernier un Conseil pour la Cybersécurité du Transport Aérien (CCTA), afin d’appréhender globalement le cyberrisque français



Le Ministre des Transports précise que " cette instance se veut un lieu de référence pour encadrer, structurer et coordonner les initiatives concernant la cybersécurité du secteur aérien français. Ce conseil portera la voix de la France dans les groupes de travail techniques européens et internationaux ".



Le CCTA est composé de 14 membres : ANSSI, ministères de l’Intérieur, des Armées et des Transports, Airbus, Dassault Aviation, Safran, Thales, GIFAS, Groupe ADP, Air France, DSNA, FNAM, et l’UAF. La présidence du Conseil pour la Cybersécurité du Transport Aérien est confiée au directeur général de l’Aviation civile.



Le Conseil est également composé de trois comités techniques :

• CT1 : « risques cyber », chargé de tenir à jour une hiérarchie des risques pouvant affecter la filière du transport aérien ;

• CT2 : « impact », chargé de proposer des mesures d’atténuation de ces risques, en tenant compte de l’impact de ces mesures (sûreté, économie…) ;

• CT3 : « réglementation », chargé de formuler des projets de textes nationaux et déployer une stratégie d’influence auprès des instances internationales.