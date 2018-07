Aston Martin présente son taxi volant (+ Vidéo)

Décidément, les entreprises attirées par la conception d’un taxi volant autonome se font de plus en plus nombreuses. Hier, c’est Rolls-Royce qui révélait s’intéresser de près au concept, révélant qu’il travaillait sur un prototype qui pourrait être prêt pour l’année 2020, s’il trouvait les bons partenaires pour l’épauler. Uber s’attelle lui aussi au concept en se préparant à lancer Uber Air dans quelques années. Cette fois-ci, c’est la célèbre marque britannique Aston Martin qui fait part de son intérêt pour le véhicule aérien.



Dans un communiqué, le PDG d’Aston Martin, Andy Palmer indique : « Avec une population des villes en constante croissance, la congestion urbaine deviendra de plus en plus forte. Nous devons envisager des solutions alternatives pour réduire la congestion, la pollution et améliorer la mobilité ».



Le taxi volant de la société pourra transporter jusqu’à trois personnes et fonctionnera avec un moteur hybride électrique. Un passager sera assis devant tandis que les deux autres trouveront une place à l’arrière. En revanche, on ne dispose d'aucune information portant sur l’autonomie et la distance que pourra parcourir le véhicule.



Résolument tournée vers une clientèle haut de gamme, la firme Aston Martin reprend, pour ce taxi volant, les éléments de design qui ont fait le succès de ses automobiles.