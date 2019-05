Atlantic Airways en partage de codes avec Air France

Air France apposera son code AF sur les 3 vols hebdomadaires directs opérés par Atlantic AIrways, les lundis, mercredis et vendredis durant l’été (du 1er juillet au 31 septembre 2019) et sur les 2 vols par semaine opérés les lundis et vendredis durant la saison hiver 2019-2020.



Cet accord permettra également à la compagnie féringienne de profiter d’un hub de correspondances vers le monde entier à Paris-CDG grâce à Air France, en complément du hub de Copenhague. Les passagers de la compagnie pourront ainsi transiter par les capitales françaises et danoises pour poursuivre leur voyage grâce à un seul et même billet et de profiter de facilités d’enregistrement grâce à un guichet unique au départ mais aussi à l’arrivée des Îles Féroé.