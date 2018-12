Attention aux moustiques pendant les voyages d'affaires en Nouvelle-Calédonie

"101 cas ont été confirmés depuis le 1er novembre dont 58 pour les 20 premiers jours de décembre. Actuellement, 20 cas sont chaque semaine diagnostiqués"

Les autorités de la Nouvelle-Calédonie ont déclaré l'archipel en situation d'épidémie de dengue. Le gouvernement a expliqué dans un communiqué, publié le 27 décembre 2018,Cette maladie transmise par les moustiques est présente dans plusieurs communes, et plus particulier à Nouméa et dans sa banlieue. Depuis le début de l'épidémie, deux personnes sont décédées et 3 sont hospitalisées dont une en réanimation.L'archipel avait déjà été touché par une épidémie de dengue en 2017 . Elle avait alors fait 11 morts.Les symptômes de la dengue s’apparentent à ceux de la grippe. Les personnes touchées ont ainsi une forte fièvre, des douleurs articulaires ou encore des maux de tête. Ainsi en cas de fièvre, un avis médical doit être pris rapidement. La prise en charge est symptomatique : prise d’antalgiques à base de paracétamol et repos. Il faut impérativement éviter la prise d’aspirine et d’anti-inflammatoire.Il est conseillé aux voyageurs d'affaires qui séjournent actuellement en Nouvelle Calédonie, de suivre les consignes sanitaires comme se protéger des piqûres de moustique : port de vêtements couvrants, répulsifs anti-moustiques sur la peau découverte, vêtements et moustiquaire imprégnés d'insecticide...Le ministère des Solidarités et de la Santé a mis en ligne une page d'information et de prévention sur cette maladie.