Attention, des cas de fièvre jaune dans l’État de São Paulo (Brésil)

La vaccination contre la fièvre jaune est fortement recommandée avant tout déplacement au Brésil. Plusieurs cas ont été rapportés notamment dans le Minas Gerais, à Rio de Janeiro, São Paulo et dans le District Fédéral (Brasília).



Ainsi le quai d'Orsay rappelle que "L’OMS recommande désormais à tous les voyageurs se rendant dans l’Etat de São Paulo, y compris le littoral et sa région métropolitaine, de se faire vacciner avant leur départ" .



Pour mémoire, elle est obligatoire pour les voyageurs en provenance des régions ou pays suivants : Guyane française, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela. L’original du certificat de vaccination est nécessaire.