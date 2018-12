Attention en Indonésie, les vols et les violences augmentent pour les fêtes de fin d'année

Aussi bien pour un séjour Business ou Plaisir, la prudence est de mise en Indonésie pendant les fêtes de fin d'année. Le Quai d'Orsay met en garde les ressortissants français "Une recrudescence des actes de petite délinquance et / ou de violence est attendue pendant la période des fêtes de fin d’année".



Il est recommandé de faire preuve d’une vigilance accrue dans les lieux publics très fréquentés : restaurants, sites touristiques, lieux de culte, centres commerciaux.



Petite piqûre de rappel sur les bonnes pratiques à suivre pour sa sécurité pendant un déplacement professionnel en Indonésie :

• Ne jamais laisser ses affaires sans surveillance.

• Ne pas transporter tous ses papiers et son argent dans un seul sac.

• Laisser en lieu sûr (coffres d’hôtels par exemple) les documents d’identité et de voyage ; ne se déplacer qu’avec des photocopies.

• Ne pas sortir des axes routiers importants et ne pas conduire de nuit.