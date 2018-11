Attention, ni site ni appli Ryanair pendant 12 heures à partir de ce mercredi

Le site web et l'application mobile de Ryanair seront fermés pendant 12 heures pour une mise à niveau du système, à compter du mercredi 7 novembre à partir de 18h00 jusqu'à jeudi 8 novembre, à environ 06h00. Pendant cette période, le service d’enregistrement en ligne de la low-cost ne sera pas disponible.



Ryanair demande aux passagers dont les réservations prévoient un voyage le mercredi 7 et le jeudi 8 novembre de s’enregistrer en ligne pour leur vol le mardi 6 novembre, avant la fermeture du site et de l’application mobile. Les nouvelles réservations ou modifications de vols existants ne seront pas possibles pendant cette fermeture.



Le transporteur "s'excuse de tout inconvénient causé par cette mise à niveau du système".