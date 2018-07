Atterrissage d'urgence d'un B787 d'United Airlines à San Francisco

Le vol 863 de United Airlines a effectué un atterrissage d'urgence en toute sécurité ce vendredi 13 juillet en milieu de matinée. Il se dirigeait vers Sydney lorsqu'il a dû faire demi-tour pour revenir se poser à l'aéroport international de San Francisco.



Les passagers disent que l'un des moteurs a pris feu pendant le décollage. Certains ont entendu deux sons forts et ont vu deux grosses étincelles. Il n'y a pas eu de blessés.



D'après les premières constatations, il s'agirait d'un incendie dans l'un des moteurs.



Déclaration d' United Airlines en milieu de matinée : " Le vol a atterri en toute sécurité et nous nous efforcerons d'amener nos clients à Sydney le plus rapidement possible. Notre équipe de maintenance inspecte l'avion. "