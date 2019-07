Atterrissage d'urgence pour un vol d'Air Canada pris dans des turbulences: près de 40 blessés

Le vol AC33 avait au préalable quitté Toronto vers 21h, mercredi soir, pour atterrir à Vancouver vers 2h. Il devait ensuite atterrir à Sydney vers 8h20 vendredi, heure locale (18h, jeudi, heure de l'Est).



Plusieurs passagers ont été projetés au plafond lorsque l’appareil est entré dans une importante zone de turbulences. 37 personnes ont été blessées. 30 ont été transportées à l'hôpital, où 9 sont traités pour des blessures plus importantes. On fait notamment mention de blessures au cou, au dos, et de lacérations à la tête.



Selon un porte-parole de l'autorité américaine de l'aviation civile cité par la télévision canadienne CBC, l'incident est intervenu à 36.000 pieds (10.973 mètres), à 966 km au sud-ouest d'Honolulu.

La première compagnie canadienne est en train de prendre des mesures "pour les passagers, notamment en ce qui concerne l'hébergement à l'hôtel et les repas à Honolulu", et examine "les options pour la reprise du vol", a conclu sa porte-parole.