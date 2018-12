Au Bangladesh, prudence pendant la campagne électorale

Les élections législatives bangladaises se dérouleront le 30 décembre 2018. La campagne électorale a été marquée par des violences. Les partisans du camp au pouvoir et ceux de l’opposition se sont affrontés dans plusieurs villes.



Les voyageurs d'affaires doivent ainsi se montrer prudents s'ils sont en déplacement professionnel au Bangladesh pendant cette période trouble.



Le Quai d'Orsay prévient sur son site internet "Des incidents peuvent survenir durant la campagne électorale en vue des élections législatives du 30 décembre 2018. Il est recommandé de s’informer régulièrement de l’évolution de la situation, de respecter les consignes des autorités locales et de se tenir à l’écart des manifestations et rassemblements".