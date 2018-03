Au téléphone, un conducteur de TGV oublie une gare

Quand on dit qu'il ne faut pas téléphoner en conduisant ! le conducteur d'un TGV en a fait la démonstration mardi soir, mais sa bévue n'est pas passée inaperçue cxar il y avait un journaliste parmi les passagers, et celui ci n'a pas manqué de raconter son aventure dans son journal, L'Alsace Le TGV qui faisait le trajet Paris-Colmar ne s'est pas arrêté à l'une des gares prévues, celle de Sélestat. Mais le train n'a pas marqué l'arrêt sur la commune, les passagers sont arrivés jusqu'à la gare suivante de Colmar, le terminus du trajet. Après avoir demandé des explications, le journaliste s'est vu expliquer que le conducteur du train avait été distrait par son téléphone. Tout simplement. Et pour retourner à Sélestat, lui même et une dizaine d'autres passagers se sont vu proposer un aller simple par la SNCF. Même pas un mot d'excuse !