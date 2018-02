Auch bloquée par les agriculteurs

Après Toulouse, c'est Auch qui est coupée du monde par les agriculteurs qui bloquent les quatre principaux giratoires qui desservent la capitale de la Gascogne. Les ronds-points de Pavie et de des Justes sur la RN21 et les ronds-points de la Hurée et de Saint-Cricq sur la RN124. La circulation y est totalement interrompue, des déviations ont été mises en place par les services de l'Etat. L'itinéraire conseillé aux voyageurs d'affaires passe par l'Isle-Jourdain, Lectoure, Condom, Barcelonne-du-Gers et le sud du département.

Le sujet : les fameuses zones défavorisées dont la carte définitive doit être publiée ce jeudi 15 février par le ministère. 74 communes et 252 exploitations du Gers en seraient exclues. Les agriculteurs entendent bien rester sur place jour et nuit jusqu'à jeudi.