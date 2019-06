Aucun train ce weekend entre Paris et Orléans

La SNCF va effectuer d'importants travaux sur des infrastructures (aiguillages et caténaires) en gare des Aubrais avec pour conséquence l'arrêt total du trafic ferroviaire entre Paris et Orléans.



La SNCF précise que des autocars de substitution – qui ne pourront pas absorber l'ensemble du trafic voyageurs – seront mis à disposition pour circuler entre les Aubrais et la gare d'Austerlitz. Le nombre de places assises à bord étant limité, il est impératif de réserver un billet au tarif unique de 10 euros, en gare ou sur oui.sncf.



La circulation des trains Rémi entre Tours et Orléans est également concernée par ce weekend de grands travaux sur les voies ferrées. Il n'y aura donc pas de train entre samedi, 20 heures, et dimanche, 14 heures. Là aussi, des cars de substitution sont programmés au tarif de 10 euros.



Des interruptions de circulation sont également programmées sur les lignes Orléans-Bourges-Nevers et Orléans-Châteauroux-Limoges.