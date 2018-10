Aucun train entre Cannes et Toulon et entre Menton et Vintimille jusqu'au 31 octobre

Côté ouest, entre Cannes et Menton, la circulation sera coupée dès demain jeudi, 18 heures. Mais la SNCF mettra en place des cars de substitution.

Attention, pendant toute cette période de travaux, il n'y aura aucun trafic ferroviaire à Vintimille. Et aucun bus de substitution n'est prévu entre Menton et Vintimille. De plus, les trains italiens ne circuleront pas entre Vintimille et Cuneo de vendredi à mardi. À noter enfin que la gare de Menton-Garavan ne sera pas desservie pendant ces travaux. La solution la plus appropriée entre Menton et Vintimille est le covoiturage.