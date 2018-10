Austrian Airlines va mettre le cap sur Montréal

Austrian Airlines va ouvrir une ligne annuelle entre Vienne et Montréal à partir du 29 avril 2019. La compagnie autrichienne assurera 1 vol par jour pendant la saison estivale et 5 fréquences par semaine l'hiver.



Ainsi, pendant le programme d'été 2019, son avion décollera de la plate-forme viennoise à 10h30 tous les jours et atterrira au Québec à 13h35 (heure locale) après 9 heures de vol. Il quittera ensuite l'aéroport montréalais à 18h45 et se posera en Autriche à 20h45, le lendemain.



Par ailleurs, la compagnie proposera aussi aux voyageurs d'affaires de s'envoler vers Toronto en avril prochain. Cette desserte quotidienne sera assurée en codeshare par sa partenaire de joint-venture Air Canada.