Austrian annule 70 vols dont Paris et Nice ce jeudi

Les équipages d'Austrian Airlines participeront à une assemblée interne le jeudi 22 mars 2018 à partir de 8h30. En raison de cette initiative, la direction a décidé de supprimer environ 70 vols européens préventivement. Des dessertes françaises entre Vienne et Paris ainsi que Nice sont concernées.La liste complète des vols annulés est disponible ici. Les passagers concernés seront avertis par la compagnie et rebookés sur d'autres vols. Il est également possible de demander le remboursement de son billet . Le transporteur conseille aux professionnels en déplacement ce 22 mars de vérifier le statut de leur vols.