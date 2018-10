Autopartage: Peugeot lance Free2Move à Washington

Ce service proposé en 'free-floating' donne accès 24h/24 à 600 véhicules stationnés dans les rues des huit arrondissements du district de Columbia. Le constructeur automobile explique que cette application d'autopartage fournit toutes les informations pour localiser le véhicule le plus proche, le réserver, le déverrouiller/verrouiller et enfin payer la location.



Deux ans après son lancement, Free2Move offre des solutions de mobilité à plus de 1,5 million d'utilisateurs dans 12 pays avec une flotte de 65.000 véhicules (voitures, scooters et vélos)', souligne le groupe.