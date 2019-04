Autoroutes: APRR ouvre sa première station-service

C'est bien connu : sur les aires d'autoroutes, les prix des carburants atteignent des records, avec des écarts de 10 à 15 centimes d'euro par litre par rapport à une station équivalente en dehors du réseau payant. Plusieurs explications à cela : le loyer du terrain, le coût de la main-d’œuvre (avec la présence de personnel en permanence) ou encore la moindre concurrence.



Depuis quelques jours, sur l'aire de Dracé, située quelques kilomètres avant l'arrivée à Lyon sur l'autoroute A6, la station n'est pas gérée par un grand pétrolier ou une enseigne de supermarché. Elle porte la marque Fulli, créée par APRR donc. En supprimant des intermédiaires, la société peut ainsi avoir des prix plus attractifs.



Dans le communiqué de presse qui en fait l'annonce, APRR promet des prix comparables aux stations en dehors de l'autoroute. Fulli semble avoir des prix semblables aux enseignes classiques des pétroliers sur le réseau hors autoroute, mais reste plus cher que les supermarchés et enseignes discount des pétroliers que l'on peut trouver quand on sort. Il est toutefois bien plus attractif que ses concurrents directs sur l'autoroute.