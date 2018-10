Avant-1ère : l’industrie du voyage amorce sa révolution des paiements avec prudence, selon Amadeus

L'enquête "Travel Payment Study", réalisée par la société d’actualités et d’analyse de l’industrie des paiements PYMNTS et Amadeus, révèle que seulement 15% des entreprises du secteur du voyage se sont tournées vers les nouvelles solutions de paiement au cours des 3 dernières années.



Ceux qui ont sauté le pas, ont généralement fait appel à des prestataires de service de paiement. Toutefois, ce recours à un tiers peut se révéler complexe pour les entreprises du voyage. 4 sondés sur 10 ont reconnu avoir des difficultés à gérer plusieurs fournisseurs de paiement.



Par ailleurs, selon l'étude - menée auprès de 78 directeurs des paiements d’entreprises couvrant l’ensemble du secteur du voyage dont des compagnies aériennes, des hôtels et les agences - la révolution des paiements a rencontré plusieurs freins. En effet, les entreprises du Travel – secteur très lié à l'international – font face à un système complexe et multicanal qui doit prendre en charge les cartes de paiement mondiales, les portefeuilles numériques populaires mais également des centaines de méthodes de paiement locales. Par ailleurs, les sociétés doivent aussi protéger les clients des fraudes. Et cette crainte du piratage est grande : les sondés citent la sécurité des données personnelles du voyageur (78,2%) et celle des données de cartes de crédit (77,4%) comme principaux freins à la mise en place des nouveaux modes de paiement au sein de leur entreprise.



En outre, l'innovation a un coût. Les compagnies, hôtels et agences dépensent globalement 74,5 milliards de dollars par an pour payer leurs prestataires de services de paiement.



Malgré ces problématiques, l'industrie du voyage semble prête à prendre le train de l'innovation concernant les paiements. Près de 81% des sondés ont indiqué que leur société comptait développer de nouvelles solutions de paiement au cours des 3 prochaines années.



Les entreprises du voyage indiquent se tourner vers ces innovations à la demande des clients (83,3%) et des employés (69,22%) ou encore à la suite d'une perte de clientèle (83,3%).



L'étude "Travel Payment Study" réalisée par la société d’actualités et d’analyse de l’industrie des paiements PYMNTS et Amadeus, est disponible en PDF ci-dessous.