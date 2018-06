Avant Première : AirPlus lancera sa carte Corporate le 24 septembre prochain

La carte logée poursuit son expansion avec AirPlus : en 2017, l'Allemagne, la France et l'Italie restent en Europe les marchés forts du spécialiste des moyens de paiement. Mais c'est en Asie, plus particulièrement en Chine, que les résultats explosent : les émissions en volume ont pour la première fois dépassé le milliard d’euros en 2017.



Avec un volume d’émission de 15,3 milliards € (+ 9% vs. 2016), un revenu de 313 milliards € (+ 8% vs 2016) et un EBIT de 43,5 milliards € (+ 10% vs. 2016), l'entreprise, filiale de Lufthansa, poursuit son développement grâce à des produits appréciés sur les marchés comme la carte virtuelle A.I.D.A. (AirPlus Integrated Data and Acceptance) qui a connu en 2017 une hausse de + 29% à l’international et + 115% en France. La carte logée n'est pas en reste et profite de la tendance de la centralisation des paiements avec une hausse de + 6% à l’international et + 12% en France. Et 2018 conforte cette tendance : les chiffres du premier semestre sont en nette augmentation par rapport aux six premiers mois de 2017 : + 24% de hausse pour les volumes de transactions émis par A.I.D.A., + 43% par la Carte Corporate existante et + 1% pour la carte logée.



Parallèlement, AirPlus a engagé une croissance externe avec le rachat de BBC Corporate, émetteur des cartes de crédit professionnelles en Belgique, au Luxembourg et acteur important aux Pays-Bas. L'intérêt ? Une hausse sensible du portefeuille de clients (environ 4 000) et de cartes mais aussi l'intégration d'un personnel hautement spécialisé dans la gestion des cartes corporate.



La nouveauté attendue viendra de la mise en place de la Carte Corporate Pan-européenne. Disponible en France à partir du 24 septembre 2018, puis déployée dans 19 pays européens d’ici fin 2019, elle s'appuie sur le réseau Mastercard et permettra au voyageur de centraliser et de régler toutes ses dépenses lors de ses déplacements (frais de restauration, taxi, parking, etc). Reporting, suivi des dépenses et consolidation sont entre autres les services associés à la carte.