Avant-Première : Les salariés français veulent utiliser l’Intelligence artificielle pour leurs voyages d’affaires

Les Français et des Danois par exemple sont les plus réticents d’Europe à l’idée de partager leurs données personnelles pour tirer parti de l’intelligence artificielle dans leurs voyages d’affaires : 47% des Français sont prêts à partager leurs préférences en termes de voyages (comme le moyen de transport emprunté par exemple), ou encore leur adresse email (41%) et leur numéro de téléphone (35%). Ces derniers sont en revanche moins nombreux à dévoiler leurs données biométriques, comme les empreintes digitales (22%) ou leur lieu de résidence (14%).



L’Allemagne reste le pays le plus confiant, la majorité des répondants étant prêts à partager leur genre (64%), leur date de naissance (45%), ainsi que leur adresse personnelle (36%). Les Finlandais semblent quant à eux plus enclins à communiquer leurs préférences alimentaires (intolérances et allergies) pour 51% d’entre eux, mais restent ceux qui souhaitent le moins révéler leurs données biométriques (13%) parmi tous les interrogés.



Pour le voyage d’affaires, la majeure partie des répondants danois (30%), suédois (29%), allemands (27%) et anglais (21%), souhaiterait utiliser l’intelligence artificielle pour pouvoir profiter de recommandations personnalisées en termes de services disponibles dans les hôtels par exemple, le type de restaurants dans les alentours, ou encore les événements qui ont lieu pendant leurs voyages d’affaires.



De leurs côtés, les salariés français (32%) voient l’intelligence artificielle comme un moyen d’analyser et donc d’anticiper les coûts relatifs à leurs voyages d’affaires, au moment ou en amont de leurs réservations. En deuxième position, les Français se déclarent également très friands d’Apps mobiles dédiées au voyage. Les Finlandais (27%) préfèrent quant à eux utiliser la technologie pour reconnaitre et traiter de manière automatisée leurs note de frais. Concernant les technologies connectées, comme la valise intelligente, entre 23 et 32% des interrogés souhaiteraient en posséder une pour les suivre automatiquement à l'aéroport, contrairement aux français, peu séduit par cette idée (15%).



Sur la question de la sécurité, 46% des employés allemands et 52% des finlandais interrogés pensent que l'intelligence artificielle peut rendre leur voyage d'affaires plus sûr, notamment en termes de prédictions des risques (climatiques ou terroristes par exemple). En France, 35% des répondants sont d’accords avec cette idée : cette tendance est d’autant plus forte pour les 18-39 ans (43,4%), ainsi que pour les voyageurs d’affaires, qui approuvent à 49%.