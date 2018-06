Avant Première - NDC : FCM Travel Solutions annonce un partenariat stratégique avec Amadeus

C'est dans le cadre du “programme NDC-X” que les deux entreprises s'associent pour développer ensemble une solution compatible avec la norme NDC, qui réponde aux besoins des agences et des acteurs de l’industrie du tourisme. FCM sera client pilote et contribuera à la création d’une nouvelle solution compatible avec la norme NDC et utilisant celle-ci au sein d’Amadeus Selling Platform Connect.



Amadeus a d’ores et déjà commencé à collaborer avec plusieurs compagnies aériennes pour créer une solution permettant aux agences de voyage d’accéder à des contenus de voyage en utilisant la norme technologique NDC. L’objectif est qu’il soit plus facile d’accéder et de comparer les contenus NDC, afin que les fournisseurs et les distributeurs de voyages puissent fournir des services aux voyageurs de manière simple, rapide et précise.



Pour FCM Travel Solutions, cet accord permettra à ses clients d'obtenir un choix bien plus vaste de classes tarifaires et de services ancillaires, tout en conservant le modèle d’interface déjà existant. Le but final étant de proposer un contenu plus personnalisé aux voyageurs. La solution technologique issue du programme NDC-X devrait être déployée courant 2019, afin d’assurer le maintien de la qualité de service d’une agence de travel management intégré.