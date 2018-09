Avant-première : Air France lance un nouveau siège Economy

Annoncé l'an dernier, le nouveau siège Economy d'Air France sera officiellement présenté à l'occasion du salon IFTM Top Resa, la semaine prochaine. Implanté dès 2019 sur une partie de la flotte, il reprendrait les grandes lignes du modèle déjà présent sur le court et moyen-courrier tout en étant plus confortable et ergonomique.



Il sera également doté d'une prise électrique et USB pour accéder à ses propres programmes ou aux nouveaux outils de divertissements à bord. Un repose pied repliable serait également au menu. La largeur de l'accoudoir a été légèrement modifiée.



Doté d'un repose pied, plus léger et équipé d'une nouvelle mousse, il sera positionné en priorité sur les nouveaux appareils en commande avant d'être déployé sur les 777 et les 787.



Air France devrait communiquer mardi 25 septembre le plan d'équipement prévisionnel sur les autres appareils de la flotte.