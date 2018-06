Avant-première : Snapcar paye les chauffeurs en instantané

Le partenariat entre SnapCar et Revolut signent une petite révolution et une innovation majeure pour la trésorerie des chauffeurs VTC, chauffeurs dont les dépenses (essence, véhicule, vie quotidienne) précèdent les revenus. Travaillant à leur compte, ils sont constamment en flux tendu sur leurs comptes bancaires, avec des investissements importants pour exercer leur profession. SnapCar a décidé d’offrir un service nouveau, unique et en rupture avec ce qui se fait traditionnellement avec les autres plateformes : le paiement quotidien et instantané. Une formule qui ne change rien au quotidien des voyageurs d'affaires mais leur permet de réserver leur VTC en toute sérénité RSE.



Le paiement est quotidien car les chauffeurs peuvent déclencher le paiement des versements relatifs à leurs courses de la journée dès le lendemain à partir de 4 heures du matin et ce pendant 24 heures.



Ne pouvant pas s'appuyer sur les banques traditionnelles pour mettre en place ce service, Snapcar s’est associé avec Revolut, leader des néobanques en Europe, qui propose notamment la possibilité d’effectuer des virements instantanés 365 jours par an. Leurs services profiteront aux chauffeurs qui auront décidé d’ouvrir un compte professionnel Revolut. Ce compte ne requiert aucune condition d’éligibilité ni de frais cachés, et une carte de débit leur sera proposée gratuitement. Ils peuvent choisir d’utiliser Revolut uniquement pour la gestion des paiements SnapCar, ou bien de l’utiliser plus largement pour toutes leurs activités professionnelles. A noter : l’ouverture d’un compte Revolut n’est pas obligatoire, les chauffeurs peuvent choisir de conserver leur compte bancaire habituel, mais renoncent alors à bénéficier du nouveau dispositif de règlement et conservent la procédure de paiement actuelle.



" SnapCar se positionne comme une plateforme consciente de sa responsabilité sociale. Notre première préoccupation est d’améliorer les conditions d’exploitation des chauffeurs, dont nous ré-affirmons qu’ils doivent vivre décemment et même bien de leur travail ", explique Yves Weisselberger, Président – Fondateur de SnapCar. " C’est incroyable ce que les équipes peuvent produire lorsqu’elles pensent en dehors des schémas établis. De longs mois de travail ont été nécessaires pour penser, implémenter et introduire un changement radical qui rompt avec des années de pratiques des plateformes VTC. Pour cela, il a fallu aller chercher des solutions innovantes, sans tabou et sans craindre un impact négatif sur la trésorerie de SnapCar, afin d’obtenir un résultat positif sur celle de ses chauffeurs. C’est à ce genre de choix qu’on reconnaît les priorités d’entreprise ".