Avant-première : j’ai testé la Qsuite de Qatar Airways

L'embarquement prioritaire proposé aux passagers de la classe avant remplit rapidement les Qsuite du vol retour. Un vol de nuit différent de celui pris la veille. La trousse de toilette, toujours une Bricks, devient bicolore. Un pyjama est offert aux passagers. Attention, très peu de XL disponibles. L'hôtesse vient dès l'installation prendre les vestes et manteaux (et oui, il fait froid à Paris). Process identique pour le reste : verre de bienvenue, serviette chaude ou froide…



Ayant dîné au salon, beaucoup veulent s'endormir dès le décollage. La commande DND sur le panneau de gestion s'allume. Le " do not disturb " invite ainsi l'équipage à la discrétion. C'est même l'hôtesse qui ferme la cellule pour plus d'intimité. Prêt pour les 6h35 de vol. Ayant fait le choix d'une visite prolongée à la duty-free, je préfère tester le snack proposé : des crevettes pour débuter, du fromage pour suivre et un verre de vin. Le tout en 20 minutes.



Une heure avant l'arrivée, le petit déjeuner bat son plein. Mais là, petit souci: aucun des choix que j'ai fait ne me sera servi, à l'exception du double expresso. Exit le " bœuf pastrami et la dinde fumé ", seul le panier de viennoiserie sera présent sur le plateau. Sans doute un manque de disponibilité du plat souhaité. Mais là, personne n'est venu me le dire.



A l'exception de ce changement de choix au petit déjeuner, j'avoue être sur un petit nuage. Le siège est confortable, l'intimité total, les divertissements variés et les repas à bord suffisants et gustatifs. Bref, je me dis que je viens d'être victime de l'effet Qsuite. Et savez-vous ? Franchement, je vous souhaite d'être, comme moi, l'heureux voyageur dans cette classe de voyage qui bouscule les codes et change le regard que l'on peut avoir sur une business class. Une business comme en First, elle tient effectivement la comparaison.



Côté tarifs, il est difficile de s'appuyer sur les prix affichés tant les promotions sont nombreuses. Pour repère, sachez qu'un Paris/Doha en classe affaires est affiché sur le site internet à 4.510 euros pour le vol du matin et retour le lendemain. Mais pour une simple escale à Doha avant un départ pour Mumbai, le prix passe à 3.556 €. Avec la nuit de samedi dimanche, nous sommes à 2.947 €.



Test réalisé par Marcel Lévy