Avec Lufthansa, dînez comme un astronaute

Tout a commencé un peu plus tôt cette année. Le groupe LSG, l'expert en restauration de Lufthansa, a développé et fourni une partie de la nourriture emportée par le spationaute allemand Alexander Gerst, qui se trouve à bord de l'ISS depuis le 6 juin dernier. Les cuisiniers de LSG ont développé six repas spéciaux, " innovants et délicieux " qui ont été spécifiquement demandés par Alexander Gerst. La collection de repas comprend des plats typiques de la région natale de l'astronaute, la Souabe, comme Maultaschen et Spätzle, et ses plats internationaux préférés, comme le Ragoût de poulet aux champignons.



Afin de s'assurer que les repas répondent aux exigences spécifiques de la mission en matière de santé et de sécurité, l'équipe du Groupe LSG a dû les concevoir de manière à ce qu'ils soient à faible teneur en sodium et capables de maintenir une durée de conservation de deux ans.



Ces plats de l'espace sont servis par Lufthansa sans supplément aux passagers de la classe affaires qui le désirent. Il s'agit pour la compagnie allemande de célébrer la présence d'un compatriote à bord de la station spatiale internationale.