Avec SpaceX, il faudra 29 minutes pour relier Londres à New-York

Soyons honnêtes, les sensations sont l’une des principales raisons pour lesquelles les individus ont envie de voyager dans l’espace. Ils veulent ressentir la puissance d’un décollage, voir un ciel noir en pleine journée, s’émouvoir de vues extraordinaires… Et si certaines entreprises travaillent sur des hôtels permettant de séjourner dans l’espace, il faudra patienter au moins 15 ou 20 ans et être très, très riche afin d’en profiter.



Sur la scène de l’APG World Connect, Jean-François Clervoy, célèbre astronaute français qui a entre autres mené 3 missions avec la NASA, est revenu sur les différents projets liés aux déplacements dans l’espace. "Il en existe trois types : le trajet terre-espace, le trajet en direction d’autres systèmes solaires et le trajet de la terre à la terre en passant par l’espace" , a-t-il expliqué à une assemblée médusée par l’expérience du conférencier. Ce type dernier type de voyage est l’un des projets phares développé par Elon Musk et la société SpaceX. D’ici quelques années, la navette devrait par exemple permettre de relier Hong-Kong à Singapour en 22 minutes, Londres à Dubaï ou New-York en 29 minutes. "Le challenge est vraiment difficile car la puissance énergétique nécessaire à ce type de trajet est très grande, mais je pense que nous connaitrons cela un jour" , a affirmé Jean-François Clervoy avant d’ajouter "il n’y a pas de risques pour la santé puisque le passage dans l’espace sera très rapide" .



Un peu plus tard dans la journée, le Président d’Emirates, Tim Clark, a déclaré qu’il était essentiel de travailler sur ces projets même s’ils s’avéraient très coûteux. Qui sait, peut-être que dans quelques (longues) années, les voyageurs d’affaires auront un nouveau moyen de transport à leur disposition.