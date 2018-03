Avec Wow Air, JFK et Newark à 139 €

Dans la bataille vers les USA engagée entre Norwegian et level au départ de Paris, Wow Air se place avec une offre à partir de 139 euros qui ne comprend pas de repas ou de valises en soute. Au départ des USA vers Paris, Amsterdam ou Berlin, la compagnie low cost islandaise proposera des tarifs de base dès 99 $. Wow Air confirme également son offre de stop over à Reykjavik sans augmentation de prix.Les tarifs annoncés sont affichés sur le site même si certaines dates ne sont déjà plus disponibles. Attention, la réservation du siège est payante pour le tarif de base.