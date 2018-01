Avis Budget Group a racheté un de ses franchisés français

Avis Budget Group a finalisé le rachat de la Société de Véhicules de Location (SVL). Franchisée du loueur, la société comprend une quinzaine d’agences réparties entre Bordeaux et Saint-Étienne, et sa flotte s'ajoute à celle d’Avis Budget Group. Les termes de cette transaction n’ont pas été révélés.



" Cette acquisition réaffirme notre engagement sur le marché français, puisqu’elle améliore encore davantage notre capacité à servir directement les clients, des entrepreneurs aux multinationales, en passant même par les touristes ", a déclaré Laurent Sculier, Président d’Avis Budget Group pour la France et le Benelux.